احتفالات اليوم الوطني في الشارقة تحتفي بمسيرة الإنجازات

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تحتفي لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، بمسيرة 50 عاماً من الإنجازات التاريخية التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تنظيم سلسلة من العروض والفعاليات والأنشطة في مدن الإمارة كافة على مدار 11 يوماً ابتداءً من 23 نوفمبر الجاري وحتى 3 ديسمبر المقبل، لتسلط الضوء على منجزات، وتاريخ وتراث الدولة.

وتستهدف فعاليات اليوم الوطني مواطني ومقيمي إمارة الشارقة في أبرز وجهات الإمارة السياحية والثقافية والوطنية، فيتوزع برنامج الفعاليات على مدرّج خورفكان، ومتنزه الشارقة الوطني، ومسرح المجاز، وجزيرة الحصن بمدينة دبا الحصن، وبلدية المدام في منطقة المدام، وقرية التراث بالحمرية، وحديقة الشاطئ بكلباء، والقرية التراثية بمدينة الذيد.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات، خالد المدفع: «إن المنجزات التي حققتها دولتنا من إعلان الاتحاد في 1971 وحتى يومنا هذا منجزات نوعية حققتها الدولة في فترة قياسية جعلت منها نموذجاً يحتذى به، ما يدعونا للاحتفاء بكل فخر بما وصلنا إليه، ويدفعنا للحفاظ على هذه المكتسبات ومواصلة العمل بهمة عالية وولاء كبير».

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