إدراج «سالك» ينوع الفرص أمام المستثمرين ويزيد عمق السوق

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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قال خبراء ومحللو أسواق مال إن إدراج نظام التعرفة المرورية «سالك» في سوق دبي المالي هو خطوة مهمة على طريق تنويع الشركات والقطاعات المدرجة بما يسهم في زيادة عمق السوق، لا سيما وأن الإدراجات المرتقبة تستهدف شركات حكومية ذات ثقل كبير بما يحمل فرصاً كبيرة للمستثمرين في أسواق المال المحلية.

وأضاف الخبراء والمحللون لـ«البيان الاقتصادي» أن لجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي بقيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عازمة على مواصلة خطط التطوير في سوق دبي المالي بما يعزز المكانة الرائدة لدبي مركزاً عالمياً لأسواق رأس المال، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى الارتقاء بأسواق المال وزيادة جاذبيتها وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال.

تنويع الشركات

وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والمتعاملين في شركة الظبي كابيتال، إن تنويع إدراج الشركات الحكومية وشبه الحكومية العشر المرتقب إدراجها في سوق دبي المالي هو خطوة مهمة جداً، ستسهم في زيادة عمق السوق وتنويع الشركات والقطاعات المدرجة، لا سيما أن التركيز أخيراً في السوق كان على شريحة معينة من الأسهم، وخصوصاً العقار والبنوك والتأمين، موضحاً أن الأسواق دائماً ما تحتاج إلى بضاعة جديدة عبر زيادة الشركات المدرجة والآليات والأدوات المعمول بها.

وتوقع ياسين أن يشهد سوق دبي إدراج العديد من الشركات الفترة القادمة بما يمنح السوق تنوعاً من حيث عدد الشركات، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وأيضاً تنوع القطاعات.

من جانبه، قال خبير أسواق المال إيهاب رشاد، إن سوق دبي المالي على موعد مع إدراجات ضخمة وعملاقة تزيد من ثقله وتعزز مكانته، مشيراً إلى أن البداية جاءت مع الإعلان عن طرح شركة كهرباء ومياه دبي «ديوا» ثم «سالك»، بما يشير إلى أن عمليات الإدراج تستهدف مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاعات الطاقة وأسواق التجزئة، والقطاع اللوجستي.

وأضاف رشاد أن إدراج «سالك» يشكل نجاحاً كبيراً، نظراً لكونها منظومة ناجحة، وبالتالي تمثل فرصة وخياراً جيداً أمام المستثمرين في سوق دبي بما يضمن لهم عوائد مستقبلية جيدة مع طرح شركات مربحة في قطاعات جديدة.

تطوير الأسواق

من جهته، قال يوغيش خيراجاني، محلل أبحاث الاستثمار لدى «سنشري فاينانشال»: إن إدراج «سالك» يهدف إلى زيادة عمق وثقل سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية وعدد الأسهم المدرجة، بما يشكل نواة قوية لتعزيز قوة أسواق المال في الإمارة.

وأضاف يوغيش أن إدراجات الشركات الحكومية المرتقبة توفر المزيد من الخيارات أمام المستثمرين، مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة للجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي تعد خطوة لتعزيز مكانة الأسواق الإماراتية عموماً، وأسوق دبي خصوصاً، بما يزيد عمقها وجاذبيتها، ويشجع على مزيد من الإدراجات الجديدة، والمحافظة في الوقت نفسه على الشركات المحلية، وزيادة تنوع الشريحة المُدرجة منها في السوق.

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