«الموارد البشرية والتوطين» تبحث تطوير مراكز خدمات رجال الأعمال

المصدر: دبي- وام

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بحث معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين مع أصحاب مراكز خدمات رجال الأعمال التحديات، التي تواجه المراكز وتطوير خدماتها، التي تقدمها للمتعاملين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين بدبي، وذلك في إطار التواصل الدوري بين الوزارة وشركائها في القطاع الخاص.

حرص

وأكد معاليه خلال اللقاء حرص الوزارة على الاستماع لوجهات النظر المختلفة ودراسة مقترحات أصحاب مراكز خدمات رجال الأعمال لتطوير منظومة عملها، بما ينسجم مع مستهدفات ورؤية حكومة الإمارات الرامية إلى تعزيز تنافسية الدولة.

وأشار إلى ضرورة تجاوب مراكز خدمات رجال الأعمال مع التحديات التي يفرضها التحول الرقمي السريع، وذلك لتلبية احتياجات المتعاملين وإسعادهم، وبالشكل الذي يتوافق مع التوجيهات الحكومية ذات الصلة بتطوير الخدمات المقدمة.

وأوضح العور أن الوزارة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات الممكنة لتطوير عمل تلك المراكز، وبما يعزز تنافسية الكوادر الإماراتية العاملة لديها وفقاً للمسؤوليات المحددة والنظم القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

حضر اللقاء سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية وماهر العوبد وكيل الوازرة المساعد لشؤون التفتيش وعائشة بالحرفية وكيل الوازرة المساعد لشؤون العمل، ونورة المرزوقي وكيل الوزارة المساعد للسياسات والاستراتيجية وعدد من المعنيين في الوزارة.

واستعرض اللقاء سبل وآليات تعزيز عملية التواصل بين الوزارة وأصحاب مراكز خدمات رجال الأعمال، والوقوف على مقترحاتهم وملاحظاتهم، بما يضمن تعزيز منظومة تطوير الخدمات والعناية بالمتعاملين وتسهيل عملية حصولهم على الخدمات المختلفة بطريقة سهلة وميسرة.

لقاءات

وتم خلال اللقاء التأكيد على عقد لقاءات دورية مع أصحاب مراكز خدمات رجال الأعمال ودراسة كافة مقترحاتهم، بما يؤدي إلى تطوير منظومة العمل في تلك المراكز خصوصاً في ضوء إتاحة المجال أمام أصحاب هذه المراكز لوضع أدلتها التشغيلية وتقديم خدمات الجهات الحكومية وتغيير مواقعها الجغرافية، وغير ذلك من الممكنات، التي تدعم تنافسية هذه المراكز.

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