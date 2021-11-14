ولي عهد عجمان يتفقد جناحي فيتنام والصين في «إكسبو»

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن رحلة التواصل الثقافي والحضاري بين دول العالم اجتمعت في مكان واحد على أرض دولة الإمارات من أجل مستقبل مشترك بينها يحقق فرصاً واعدة لتعزيز الشراكات الدولية وتنمية آفاق التعاون المثمر بين دول العالم تستفيد منه الأجيال القادمة، وذلك من خلال الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، الذي جمع أكثر من 192 دولة إضافة إلى مشاركة أهم المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية ونخب المبتكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سموه لجناحي جمهورية فيتنام وجمهورية الصين رافقه فيها الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

وبدأ سموه ومرافقوه جولتهم التفقدية في جناح جمهورية فيتنام والتي تسعى للانضمام إلى صانعي التغيير الآخرين في منطقة «الفرص»، واطلع سموه من القائمين على الجناح على استراتيجية فيتنام لخلق مستقبل أفضل للجميع.

واستمع سموه خلال الجولة إلى شرح وافٍ حول ما كانت عليه في الماضي وما تسعى إليه لتشكيل المستقبل مع تاريخها كمفترق طرق للثقافة والتجارة، وأصبحت الآن أكثر استعداداً لاحتضان التعاون والتواصل على نطاق عالمي.

وأعرب سموه عن سعادته بزيارة جناح فيتنام، والذي يحاكي كل مناحي الحياة هناك من خلال ما تميز به من عروض ونموذج للتنمية المستدامة والمتوازنة.. مؤكداً أن جولته في الجناح الفيتنامي ستبقى في الذاكرة ولا تنسى من خلال ما شاهدناه من معروضات ومعلومات حول شعبها وطبيعتها البكر واتجاهات التنمية.

بعد ذلك انتقل سموه ومرافقوه إلى جناح جمهورية الصين الشعبية في معرض إكسبو 2020 دبي وتفقد كل أقسامه، واستمع من القائمين عليه إلى معلومات حول المشاركة الصينية المتميزة.

وأكد سموه خلال حواره من المسؤولين عن الجناح أن الإمارات والصين تربطهما علاقات طيبة وتعاون في مجالات متعددة في ضوء الروابط القوية التي تجمع بينهما، كما تشمل آفاق التعاون الثنائي المجالات المستقبلية مثل التكنولوجيا المتطورة والحلول الذكية.

روبوت

شاهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان الروبوت «يويو» الذي تم تصميمه على هيئة حيوان (باندا) الذي تعتبره الصين من كنوزها الوطنية، وذلك في منطقة العرض الإيكولوجي الذكي، وهو اختراع يجمع بين قيم الصداقة والسلام والتكنولوجيا بغية تقديم الثقافة الصينية التقليدية بأسلوب عصري متطور يجمع بين الأصالة والمعاصرة والمستقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز