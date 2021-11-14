«استشاري الشارقة» يوصي بالإحلال والتوطين

المصدر: (الشارقة - البيان)

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وجه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من خلال مشروع توصياته التي أقرها بمزيد من المسرعات اللازمة في عمليات وإجراءات الإحلال والتوطين في دوائر وهيئات حكومة الشارقة، كما وطالب بتشجيع القطاع الخاص في توظيف المواطنين واستيعابهم ضمن القوى العاملة.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي عقدها صباح الخميس الماضي ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة هنأ المجلس الاستشاري في الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بمناسبة تصدر معرض الشارقة الدولي للكتاب معارض الكتب في العالم.

ثم بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الثانية وبعدها ناقش المجلس توصياته بشأن سياسة دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة والوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس.

وناقش أعضاء المجلس بنود التوصيات وتناولوا عدداً من الأطروحات المهمة التي تضمنتها التوصيات كما في الدعوة للعمل الجزئي للإناث ودعم الجهود المبذولة تجاه ملف التوظيف لاستيعاب الباحثين عن عمل مع وضع خطط للتوطين للوظائف التخصصية والمهنية والفنية وتشجيع القطاع الخاص على استقطاب المواطنين والعمل في كافة مجالاته وغيرها من التوصيات التي تناولها الأعضاء.

وفي ختام ومناقشات الأعضاء أقروا توصياتهم بشأن مناقشة سياسة دائرة الموارد البشرية.

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