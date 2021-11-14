الشيخة فاطمة تهنئ طالبات كليات التقنية خلال الاحتفال بتخرجهن في «إكسبو»

المصدر: دبي- وام

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هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» خريجات كليات التقنية العليا دفعة العام 2021 «صناع المستقبل» بمناسبة تخرجهن هذا العام والذي تزامن مع احتفالات دولتنا الحبيبة بعيدها الخمسين متمنية لهن كل التوفيق والنجاح في شتى مجالات العلم وميادين العمل المختلفة.

جاء ذلك في رسالة تهنئة نقلتها الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان لخريجات كليات التقنية العليا خلال حضورها حفل تخريج طالبات برنامج الهندسة التطبيقية دفعة العام 2021 البالغ عددهن 622 والذي أقيم في مقر إكسبو 2020 دبي.

وقالت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان للخريجات: «من موقعي هذا وبالنيابة عن»أم الإمارات«سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أبلغكن تحياتها وسلامها ومباركتها لكل خريجة منكن بمناسبة تخرجكن الميمون وتمنياتها لكن بمستقبل زاهر مليء بالنجاح والتوفيق».

وأكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون في كلمتها أننا ونحن نحتفل بتخريج مهندسات المستقبل نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى «أم الإمارات» لرعايتها مسيرة المرأة منذ التأسيس إلى التمكين والريادة فكان عطاؤها لا حدود له لتبقى سموها النموذج المشرف والملهم لابنة الإمارات، فشكراً أم الإمارات شكراً رائدة العطاء.

وأضافت إن الاحتفال في أحضان اكسبو2020 دبي هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات إنما جاء ليعلن للعالم مكانة ابنة الإمارات وما وصلت إليه من تميز بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة..فنحن نفخر اليوم بأن المرأة الإماراتية تشكل 60 في المائة من القوى العاملة والمنظمة لهذا الحدث العالمي فهؤلاء هن بنات الإمارات رهان الوطن وصورته المشرفة.

شكر

وتقدمت الشيخة الدكتورة موزة بهذه المناسبة بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

وعبرت عن الشكر والتقدير لكليات التقنية العليا..هذه المؤسسة العريقة التي خرجت على مدار 33 عاماً كفاءات وطنية مؤهلة لسوق العمل ومستعدة للمستقبل والشكر موصول لأولياء أمور الطالبات الخريجات لدعمهم ولوفائهم ولعطائهم. واختتمت الشيخة الدكتورة موزة كلمتها بتهنئة الخريجات داعية إياهن للانطلاق بعلمهن وخبرتهن وبروح الإبداع نحو المئوية فهن أمل الوطن ومستقبله.

وفي كلمة مجلس أمناء كليات التقنية العليا رحبت الدكتورة عائشة بوشليبي مدير كليات التقنية العليا بدبي بالشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان مثمنة تشريفها حفل تخريج طالبات الهندسة التطبيقية.

عرفان

وعبرت بهذه المناسبة عن خالص الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة لدعمها المستمر واللامحدود لمسيرة كليات التقنية العليا مما مكنها من أداء دورها السامي في إعداد الكفاءات الوطنية. من ثم أعلنت باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا تخريج 622 خريجة من برنامج الهندسة التطبيقية من بين خريجات دفعة العام 2021 «صناع المستقبل» والبالغ عددهم 3848 خريجاً وخريجة.

شهادات

عبرت خريجات الهندسة عن سعادتهن بتخرجهن بحضور الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان وأن يكون حفلهن في إكسبو 2020 كما تقدمن بالشكر لكل من دعم نجاحهن على مستوى كليات التقنية وأولياء أمورهن. ثم قامت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون ترافقها الدكتورة عائشة بوشليبي بتسليم شهادات التخرج للخريجات.

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