اللجنة المنظمة للكونجرس العالمي للإعلام تعقد اجتماعها الأول

المصدر: أبوظبي- وام

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عقدت اللجنة العليا المنظمة للكونجرس العالمي للإعلام اجتماعها الأول في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، من أجل مناقشة مهام اللجان المعنية بالكونجرس العالمي للإعلام، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بتعاون استراتيجي مع وكالة أنباء الإمارات «وام» في العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022.

وتناول الاجتماع- الذي عقد برئاسة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام) رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة المنظمة العليا واللجان الفرعية، أدوار ومهام اللجان المعنية بالكونجرس بكل دقة من أجل الخروج به على أكمل وجه، وليكون معبراً عن النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، والتي انعكست بدورها على تطور وازدهار قطاع الإعلام وتعظيم أدواره خدمة للوطن وقضاياه وتعزيزاً لمسيرته الرائدة، وذلك في خطوة تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها للخمسين عاماً المقبلة إلى جانب مستهدفات الكونجرس، التي ستركز في جوهرها على دعم الشركات الرائدة والمبتكرة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والإسهام في استقطاب نُخبة من المؤسسات والوكالات الإعلامية العالمية إلى دولة الإمارات، والتي نجحت في تطوير قطاع إعلامي متطور يتصدر المشهدين الإقليمي والعالمي.

محاور

من جانبها عقدت اللجنة العلمية للمؤتمر اجتماعاً لها استعرضت خلاله تفاصيل جدول أعمال الكونجرس العالمي للإعلام 2022 ومحاوره والموضوعات والقضايا الرئيسية، التي سيركز عليها هذا الحدث الإعلامي غير المسبوق، ومن بينها التواصل الرقمي وأثر الذكاء الاصطناعي على الإعلام المعاصر ودمج التقنيات المتقدمة والابتكار في قطاع الإعلام.

ويهدف الكونجرس الذي تتمحور نُسخته الأولى حول التواصل الرقمي، إلى تعزيز الترابط بين مختلف الجهات في القطاع الإعلامي على مستوى العالم، وذلك من خلال منصة نوعية تسهم في توفير مُلتقى يجمع بين مختلف الثقافات والشركات الدولية العاملة في قطاع الإعلام.

وتتوزع أعمال المؤتمر المصاحب للمعرض على ثلاث قاعات رئيسية بقدرة استيعابية إجمالية تصل 1,000 شخص، حيث ستستضيف سلسلة من الحوارات وتشهد إطلاق ابتكارات جديدة وورش عمل تفاعلية وجلسات نقاشية إلى جانب تخصيص عدد من المناطق لعقد الاجتماعات الثنائية بين مختلف المشاركين على هامش الفعالية.

من جهته، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «إن إقامة الكونجرس العالمي للإعلام 2022 في إمارة أبوظبي يؤكد الدور الحيوي للإمارة عاصمة لقطاع سياحة الأعمال في المنطقة ويعكس الأهمية المتزايدة لقطاع صناعة الإعلام في الدولة، الذي يشهد تطورات نوعية وشاملة، وفي خطوة تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها للخمسين عاماً المقبلة، وتندرج وفق استراتيجية أدنيك الرامية لإقامة المعارض والمؤتمرات الجديدة في أبوظبي».

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