انتخاب منى تهلك رئيسة لمجلس الاتحاد الدولي للمستشفيات

المصدر: دبي- البيان

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حققت دولة الإمارات فوزاً مهماً على الساحة الصحية العالمية تمثل في انتخاب الدكتورة الإماراتية منى تهلك المديرة التنفيذية لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال في هيئة الصحة بدبي رئيسة للاتحاد الدولي للمستشفيات، وهي المرة الأولى التي تتبوأ امرأة عربية هذا المنصب الدولي الرفيع في تاريخ الاتحاد.

وتم انتخاب الدكتورة منى تهلك بالإجماع قبل خمس سنوات عضوة في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، كما تم اختيارها كذلك أمينة لصندوق الاتحاد، حيث استمرت في المنصبين منذ عام 2017 إلى أن تم انتخابها رئيسة للاتحاد.

وبهذا المنصب تكون دولة الإمارات أمام مرحلة مهمة من تاريخ الاتحاد الدولي للمستشفيات لإظهار قدرة وتفوق أبناء الإمارات في قيادة مثل هذه المنظمات العالمية المتخصصة، والقيام بدور استثنائي في مسار تطورها والتفاعل معها وتمكينها من أداء مهامها وإدارتها على نحو أكثر تأثيراً في خريطة الساحة الصحية الدولية.

وفي تعليقها على هذا الفوز التاريخي المهم قالت الدكتورة منى تهلك: «يشرفني أن أرفع الشكر والامتنان إلى قيادتنا الرشيدة التي ترعى المرأة رعاية خاصة، وتوجه دائماً بتمكينها وإفساح المجال أمامها لإثبات قدراتها وتفوقها وتميزها حتى تبوأت المرأة الإماراتية مختلف المناصب والمسؤوليات الرفيعة في مختلف مواقع العمل وميادين الإنتاج والإنجاز».

خبرة

وذكرت الدكتورة منى تهلك أنها ستعمل بكل ما لديها من خبرة وطاقة لتمثيل الدولة في هذا المجلس رفيع المستوى تمثيلاً مشرفاً يليق باسم الإمارات ويليق باسم المرأة الإماراتية وكل امرأة عربية وكل امرأة في العالم.

من جانبه أكد عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن فوز الدكتورة تهلك بهذا المنصب المهم يعكس مكانة الدولة المتقدمة وقيمة المرأة الإماراتية، وهو فوز لكل العاملين والمنتسبين للقطاع الصحي في الدولة، الذين يتفانون في أداء مسؤولياتهم ورسالتهم بكل إخلاص وأمانة.

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