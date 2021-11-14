ختام فعاليات مؤتمر أمن الخليج في الجامعة الأمريكية

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت أعمال المؤتمر الدولي الأول لأمن الخليج العربي، الذي استضافته الجامعة الأمريكية في الإمارات، على مدار يومين، برعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وبرئاسة الدكتور مثني عبد الرازق، رئيس الجامعة الأمريكية بالإمارات.

وأثنى المشاركون في المؤتمر، على الفكرة والتوقيت والتنظيم، إذ جمع بين الأكاديميين والباحثين والممارسين للأمن، السابقين والحاليين، على المستويين المحلي والدولي، لا سيما أنه يأتي في ظل توترات إقليمية، وحالة من عدم الاستقرار تشهدها بعض البلدان، لأسباب كثيرة، على رأسها غياب ثقافة نشر الأمن بين المجتمع.

اهتمام

وقال الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على هامش المؤتمر، إن اهتمام الجامعة الأمريكية في الإمارات، بعقد مؤتمر سنوي للأمن، ونشر ثقافة الأمن في المجتمع، فهذه واحدة من الاستراتيجيات التي ينبغي أن ينتبه إليها الناس، لأنها في غاية الأهمية.

أضاف الفريق ضاحي خلفان، أنه كلما استقر الأمن في أي مجتمع، فإن ذلك سينعكس على الناس، أن تنعم بحياة أفضل، وهنا، تأتي أهمية نشر ثقافة الأمن في المجتمع، ونحن نرى الدول التي افتقدت الأمن وثقافة الأمن، ما الذي حدث بها، وما زال يحدث بها إلى اليوم.

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