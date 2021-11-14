رئيس الوزراء المصري يشيد بجهود الإمارات في تنمية قطاع النخيل بمصر

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية بجهود دولة الإمارات في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها يوم الخميس الماضي لمجمع تمور الوادي الجديد في محافظة الوادي الجديد بجمهورية مصر العربية يرافقه الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وتسعة وزراء واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

تفقد خلال الزيارة خطوط الإنتاج في المجمع واستمع من أمين عام الجائزة إلى شرح مفصل حول آلية العمل بالمجمع، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 5000 طن بالسنة مع تنوع في خطوط الإنتاج وتحسين في جودة المنتجات وإضافة منتجات جديدة باستخدام أحدث الماكينات والتقنيات العالمية.

وأكد أمين عام الجائزة أن تدشين هذا الصرح الصناعي الكبير يأتي في إطار العلاقات والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

يُذْكر أن الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كانت قد سلمت بشكل رسمي مجمع تمور الوادي الجديد الذي قامت بتأهيله وتشغيله من جديد بكلفة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه مصري.

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