مسؤولون: الاستدامة نهج الإمارات منذ عهد الشيخ زايد

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسؤولون أن الإمارات وضعت الاستدامة نهج حياة، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وواصلت المسيرة من بعده القيادة الرشيدة للدولة، معبرين عن سعادتهم بأن تكون الإمارات حاضنة لأكبر مؤتمر وتجمع دولي لإيجاد حلول للتحديات المناخية في مؤتمر COP28، ومباركين بذلك.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «لطالما تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة التنمية المستدامة وكانت جزءاً لا يتجزأ من مسيرة الدولة على خطى الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تبني مبادئ الاستدامة في جميع القطاعات. ويسعدنا اليوم أن تكون الإمارات حاضنة لأكبر مؤتمر وتجمع دولي لإيجاد حلول للتحديات المناخية في «مؤتمر COP28» بعد عامين».

من جانبه قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: «نبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً باختيارها لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28» في عام 2023، أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة، لتبدأ بذلك فصلاً جديداً في مسيرتها الملهمة نحو مستقبل أكثر استدامة وغدٍ أفضل».

من جهته، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: «يأتي اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28» في عام 2023 تأكيداً لرؤية قيادتها الرشيدة وحرصها على استشراف المستقبل، والتزامها الراسخ تجاه العمل المناخي للتصدي لظاهرة تغير المناخ ودفع عجلة التحول في قطاع الطاقة ضماناً لمستقبل خال من الكربون، وخير دليل على ذلك المكانة العالمية المتميزة التي تتمتع بها الدولة».

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