جامعة حمدان الذكية و«شؤون مجلس الوزراء» تبحثان النهوض بالأدوات المعرفية

المصدر: دبي - وام

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بحثت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء التعاون في مجالات متعددة والسبل المثلى للنهوض بالأدوات المعرفية بما يتواءم ومتطلبات القرن الحادي والعشرين.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية» أخيراً عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، والدكتور ياسر النقبي، مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكوميّة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء إذ أكد الدكتور منصور العور أهمية الاجتماع بحسبانه منصة تفاعلية لمناقشة الأدوات المعرفية.

وتخلّل الاجتماع التعريف بدور الجامعة في غرس ثقافة التعليم الذكي وإثراء المعرفة وقيادة دفة الابتكار والتميز والجودة في التعلم والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن تقديم شرح مفصل عن دور البنية التكنولوجية المتطورة والمبادرات النوعية الذكية.

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