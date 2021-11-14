بحث التعاون بين شرطة دبي وسلطة الجمارك البريطانية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي سايمون يورك، مدير إدارة التحقيق والاحتيال في سلطة الإيرادات والجمارك البريطانية والوفد المرافق له، بحضور العميد محمد عقيل، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، والعقيد خبير الدكتور جمعة علي الرحومي، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، والعقيد طارق هلال السويدي، نائب مدير إدارة المطلوبين، وعدد من الضباط.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال الدولية استناداً إلى المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي FATF وتبادل الخبرات بين الخبراء، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ورحب المري بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز علاقاتها مع سلطة الإيرادات والجمارك البريطانية وشراكاتها الدولية، إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات وأفضل التجارب والتطبيقات الأمنية.

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