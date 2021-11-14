إطلاق النسخة المحدثة من خدمة «لبّيه» لأصحاب الهمم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أطلق اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، النسخة المحدثة من جهاز خدمة «لبّيه» لأصحاب الهمم في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وذلك بحضور اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد نعيم الخطيب، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي بالوكالة، والعميد خالد الشامسي، نائب مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي بالوكالة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضباط.

وقال اللواء العبيدلي إن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتنفيذاً لمبادرة (مجتمعي... مكانٌ للجميع) الرامية إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

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