هيئة أبوظبي للدفاع المدني تحتفي باليوم العالمي للجودة وتطلق ميثاق التميز

المصدر: أبوظبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح العميد محمد إبراهيم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني فعاليات اليوم العالمي للجودة بالهيئة.

وجرى خلال الفعالية إطلاق ميثاق التميز بالتأكيد على الالتزام بتبني مفاهيم التميز والجودة في العمل حرصاً على تطبيق أفضل الممارسات العالمية ووفقاً للتوجه الاستراتيجي للهيئة.

وأكد مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني في كلمة ألقاها أهمية تبني نظام الجودة كمنهاج عمل للأداء المؤسسي لافتاً إلى الدور المحوري الذي تسهم به الجودة المؤسسية في ترسيخ حوكمة الإجراءات والعمليات والنظم.

وتضمنت الفعاليات عقد ثلاث ورش عمل تثقيفية (عبر الاتصال المرئي) بمشاركة عدد كبير من منتسبي الهيئة من مختلف القطاعات والإدارات وركزت على نشر ثقافة الجودة والتميز بين العاملين.

وتناولت الورشة الأولى موضوعات عن تاريخ ونشأة الجودة والمصطلحات والمبادئ الأساسية لتطبيق الجودة الشاملة والمواصفات والمقاييس المرتبطة بها.

واستعرضت الورشة الثانية العناصر الأساسية لمنظومة التميز المؤسسي ودورها في الريادة المؤسسية ومن أبرزها برنامج التميز الحكومي GEM 2.0.

وركزت الورشة الثالثة على دور الجودة في إسعاد المتعاملين، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة بنظام تصنيف النجوم العالمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز