شرطة أبوظبي تفوز بجائزة بيئة العمل المستقبلية

المصدر: أبوظبي- البيان

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فازت شرطة أبوظبي في فئتين ضمن جوائز بيئة العمل المستقبلية، المقدمة من منصة صانعي القرار «CXO DX»، بعد منافستها مع ما يزيد على 250 مشتركاً من مؤسسات حكومية وخاصة، من 35 دولة، التزاماً منها بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، نحو الاستثمار الأمثل للمواهب ورأس المال البشري، لتعزيز ريادة إمارة أبوظبي عالمياً.

وأوضح اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية، أن شرطة أبوظبي اجتازت بنجاح، متطلبات الفوز في جائزتين بفئة أفضل استراتيجية في تحليل الموارد البشرية (الإنتاجية)- المركز الأول بعلامة التميز في فئة أفضل نظام لتحفيز الموظفين (حافز)- المركز الثاني.

وأشار إلى أن نظام الإنتاجية في شرطة أبوظبي، يعتبر الأول المطبق في الدولة، وتم تصنيفه كأفضل الممارسات على مستوى حكومة أبوظبي عام 2017، كما يتميز نظام حافز الإلكتروني، بأنه أول برنامج لتحفيز الموظفين بنظام النقاط، وتم تسجيله كملكية فكرية على مستوى الدولة عام 2021.

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