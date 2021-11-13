أكاديمية ربدان تطلع على مهام «مركز الروضة» بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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اطلع وفد من طلاب أكاديمية ربدان، على المهام والخدمات الأمنية الحديثة المطبقة في مركز شرطة الروضة بمديرية شرطة العاصمة، بقطاع الأمن الجنائي، كمركز شامل، وإنجازاته في مجالات العمل الشرطي والأمني.

ورحب العقيد طارش محمد على الكعبي مدير مركز شرطة الروضة، بالوفد الطلابي في قاعة ربدان بالمركز، ثم اصطحبهم في جولة تعريفية على أقسام المركز وفروعه، تضمنت التعرف إلى أبرز إنجازاته، وجهوده في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

كما اطلع الوفد على مهام غرفة العمليات المصغرة الخاصة بالمركز، ودورها التنسيقي مع الدوريات المتوجهة لمواقع البلاغات، وشملت الجولة زيارة أفرع البحث الجنائي والتحريات والدوريات، وتم في نهاية الزيارة، تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.

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