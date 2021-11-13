عمليات شرطة عجمان تحقق 5 ثوانٍ في الرد على المكالمات

المصدر: عجمان ـ البيان

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كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان كوكبة من «أبطال الاستجابة» من إدارة العمليات، لتحقيقهم أفضل مؤشر في الرد على المكالمات خلال 5 ثوانٍ، وذلك ضمن إطار جهودها المتواصلة لتعزيز المؤشر الوطني لسرعة زمن الاستجابة للحالات الطارئة.

وسلَّم قائد عام شرطة عجمان شهادات التكريم والمكافآت التحفيزية لكل من المساعد أول عبد الله سعيد الصحابي، المساعد أول حميد راشد المسيبي، المساعد أول يوسف حسن الرئيسي، العريف سلطان ناجي العليلي، والعريف محمد حسن البلوشي.

وأشاد بتميز أداء موظفي غرفة العمليات وتفانيهم في العمل وسرعة الرد على المكالمات بحرفية وتحويلها إلى جهات الاختصاص، ما أسهم في تقليص زمن الاستجابة في الرد على المكالمات إلى 5 ثوانٍ الذي يدعم بدوره الوصول بشكل أسرع إلى موقع البلاغ، ما يدعم تحقيق المؤشر الوطني في تحقيق زمن الاستجابة في الحالات الطارئة ومؤشر الشعور بالأمان.

وأوضح المقدم هشام عبد الله أبو شهاب مدير إدارة العمليات بشرطة عجمان أن المكرمين أبدوا تنافساً إيجابياً في أداء مهامهم وتفانوا في عملهم بالرد على اتصالات الجمهور الطارئة على غرفة العمليات وتعاملوا معها بحرفية وفي وقت قياسي، فحققوا مستهدف القيادة بتحقيق عدد صفر مكالمات فائتة، واستجابوا لجميع المكالمات في أقل من خمس ثوانٍ فاستحقوا التكريم.

من جانبهم عبر المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين أن الوفاء والإخلاص في العمل هو واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق أي موظف لتعزيز أمن وأمان المجتمع وأفراده وإسعاد المتعاملين، ودعم مسيرة شرطة عجمان المشرقة.

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