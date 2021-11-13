«جاهزية» يدشن برنامجاً لإعداد القادة في طب الكوارث

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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دشن برنامج «جاهزية» بإشراف المركز الوطني لطب الكوارث، برنامجاً وطنياً لإعداد القادة في مجال طب الكوارث من خلال ائتلاف يجمع أبرز مؤسسات التدريب العالمية وذلك في بادرة تعد الأولى من نوعها في الدولة لتأهيل قيادات وطنية من المدربين المعتمدين من الهيئات الأمريكية والبريطانية المتخصصة ومراكز للتميّز في طب الكوارث بهدف تعزيز قدرة خط الدفاع الأول في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، وحسن إدارتها في حال وقوعها.

ويأتي الإعلان عن تدشين جاهزية برنامج إعداد القادة في طب الكوارث بعد نجاح المرحلة التشغيلية الأولى في تدريب الآلاف من الأطباء والممرضين في أقسام الطوارئ والعناية المركزة في مجال طب الكوارث وتأهيل قيادات من المتميزين كقياديين وكمدربين تتولى مهام البرامج التدريبية المعتمدة من المؤسسات التدريبية والجامعات الأمريكية والبريطانية.

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس المركز الوطني لطب الكوارث مدير برنامج جاهزية على أن الحفاظ على مستوى عال من الجاهزية في القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعامل مع الطوارئ والأزمات يُعد أولوية رئيسية لدى القيادة الرشيدة، وهذا ما يعكسه برنامج جاهزية المبنى على توفير التدريب الطبي التخصصي والإداري في مجال طب الكوارث والطوارئ والأزمات معتمد دولياً وفق أفضل المعايير العالمية.

إنجازات

وقال:«نحن فخورون بأبطال خط الدفاع الأول الذين سطروا إنجازات عظيمة ساهمت في حماية شعبنا ووطننا، ويساهم البرنامج في تعزيز قدراتهم في تحقيق المزيد من الخدمات التدريبية وذلك من خلال بناء شبكة متعاظمة من المدربين المعتمدين وتوفير لهم أفضل البرامج التدريبية ميدانياً وافتراضياً»، مشيراً إلى أن برنامج جاهزية هو جزء من الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء قدرات خط الدفاع الأول وزيادة جاهزيتها للتعامل مع حالات الكوارث والطوارئ والأزمات.

وأكد أن جاهزية دشنت مؤخراً أول مركز لطب الكوارث في الدولة يتضمن كافة المعدات والبنية التحتية والأنظمة والقوى العاملة المطلوبة لتدريب خط الدفاع الأول من الأطباء والممرضين والفنيين من العاملين في المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة من خلال منهج معتمد من أبرز المؤسسات التدريبية العالمية أبرزها المؤسسة الأمريكية لطب الكوارث والكلية الأمريكية والمؤسسة الأمريكية للإصابات والمجموعة البريطانية لدعم الحياة وهيئة أطباء جامعة هارفارد الطبية

وأشار إلى أن جاهزية قدمت حلولاً مباشرة لتطوير طب الكوارث وبناء قدرات العاملين الصحيين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة في مجال طب الكوارث والتي أبرزها برنامج استجابة وبرنامج إعداد والمركز الوطني لطب الكوارث وتبني مؤتمر الإمارات الأول لطب الكوارث مؤتمر الإمارات الدولي لطب الكوارث وتصميم قاعدة بيانات لفرق خط الدفاع الأول من المتدربين وفق المعايير الدولية.

من جانبها، قالت الدكتورة نورة الكندي مديرة فريق الإمارات الطبي الاحتياطي إن برنامج جاهزية ساهم بشكل فعال في بناء قدرات الطبيبات من خط الدفاع الأول في مجال طب الطوارئ والكوارث وتأهيل فرق طبية قادرة على الاستجابة الطبية لحالات الكوارث ودعم جهود مؤسسات الدولة.

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