طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب المنخفضة على المناطق الشرقية والشمالية بعد الظهر، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س

الخليج العربي: متوسط الى مضطرب أحياناً.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:36 والمد الثاني عند الساعة 21:15 الجزر الأول عند الساعة 16:42 والجزر الثاني عند الساعة 04:07.

بحر عمان: متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:02 والمد الثاني عند الساعة 06:51 الجزر الاول عند الساعة 12:58 والجزر الثاني عند الساعة 00:40.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 21 75 25

دبي 31 23 70 25

الشارقة 31 20 80 25

عجمان 31 20 80 20

أم القيوين 31 21 75 25

رأس الخيمة 31 20 70 30

الفجيرة 31 23 70 25

العين 32 20 75 30

ليوا 32 20 75 25

الرويس 30 20 70 25

السلع 31 20 75 25

دلما 32 22 70 30

طنب الكبرى 31 22 75 25

طنب الصغرى 31 22 70 30

أبو موسى 31 22 70 30

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