محمد بن راشد يلتقي رئيس البرازيل في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عصر اليوم، فخامة الرئيس جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الصديقة.

وتبادل صاحب السمو، الأحاديث الودية مع الرئيس البرازيلي، حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في إطار الفرص المتاحة والمستقبلية، مع تأكيد الحرص المشترك على دعم أواصر الصداقة بين البلدين، وأهمية تحديد متطلبات ترسيخ دعائم الشراكة الاستراتيجية ضمن مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء اهتمام دولة الإمارات بالتطور الذي تشهده البرازيل ضمن العديد من المجالات، منوهاً سموه، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، حريصة على تعزيز علاقاتها مع جمهورية البرازيل الصديقة على المستويات كافة، وخاصة في مجالات التجارة والزراعة والطاقة وغيرها من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب فخامة الرئيس جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل عن تقدير بلاده لدولة الإمارات قيادة وشعباً، وحرص البرازيل على دفع علاقات التعاون بين البلدين قدماً، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى تعود بالنفع على الطرفين، مع تهيئة المجال أمام المزيد من التبادل التجاري والمعرفي والثقافي إلى جانب تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي، بالتركيز على دور الإمارات كبوابة حيوية للتجارة العالمية، وذلك بحكم انفتاحها، ومرونة اقتصادها وتنوعه، ومتانة علاقاتها الإقليمية والدولية.

اتفاقيات تعاون

وقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفخامة الرئيس جايير بولسونارو توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الرامية إلى تعزيز روابط التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل، شملت: مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن التعاون في مجال التعليم وقعتها من الجانب الإماراتي معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم وقعها من الجانب الإماراتي معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.

كما شملت الاتفاقيات، مشروع مذكرة تفاهم للشراكة في عقد فعاليات التعاون والمناقشات الدولية بين مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومؤسسة الكسندر دي غوسماو، وقعها من الجانب الإماراتي سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بينما وقع جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانب البرازيلي، كارلوس ألبرتو

فرانكوفرانسا وزير الخارجية.



وحضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

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