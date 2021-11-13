مزاد ليوا للتمور ينطلق 17 نوفمبر

المصدر: وام

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أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، استعداداتها لانطلاق مزاد ليوا للتمور بدورته الرابعة، يومي 17 و20 نوفمبر الحالي، وذلك ضمن الساحات الخارجية للمجالس المجتمعية التابعة لمكتب شؤون المجالس في ديوان ولي العهد بأبوظبي في كل من مجلس المشرف ومجلس البطين.

وستنظم اللجنة يوم 17 نوفمبر مزاداً في مجلس المشرف بأبوظبي، ويوم 20 نوفمبر مزاداً في مجلس البطين بأبوظبي، حيث ستقام فعالياته بين الساعة السادسة والعاشرة مساءً، وفق الإجراءات والإرشادات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع، إذا يتوجب حصول المشاركين البالغين على جرعتي لقاح كوفيد-19 لدخول المزاد، وإبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف "PCR" لا تزيد مدتها عن 96 ساعة عبر تطبيق الحصن، والالتزام بالتباعد الجسدي.

ويفتح المزاد أبوابه أمام الزوار الراغبين في اقتناء التمور من سكان الدولة وزوارها، إذ أن عملية المشاركة في المزاد مفتوحة أمام الجميع، ويتم تسجيل الراغبين في المزايدة بموقع المزاد فور حصولهم على رقم المشاركة، أما أصحاب مزارع النخيل الراغبين في المشاركة فيشترط عليهم أن تكون التمور من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لعام 2021، وسيتم تعيين فريقاً منظم ومتخصص بتفريغ وترتيب التمور.

وستقوم لجنة إدارة المهرجانات بنشر كافة التفاصيل المتعلقة بالمزاد عبر قنوات "تراثنا" على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر، انستغرام، فيسبوك".

يذكر أن مزاد ليوا للتمور في دورته السابقة سجل مشاركات واسعة من قبل مُلاك مزارع التمور في الدولة وتجار التمور وأهالي المناطق التي شهدت المزاد، وشهد إقامة أكثر من 350 مزايدة في 6 مواقع تمت في كل من مدينة أبوظبي، ومنطقة الظفرة، ومنطقة العين، ومدينة جميرا بدبي، وبلغ إجمالي التمور التي دخلت المزاد والواردة من مزارع الدولة نحو 30 طنا من أجود أنواع التمور التي تعكس قيمة وجودة المنتج الإماراتي.

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