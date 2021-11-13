حمدان بن محمد يلتقي أمير موناكو في جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي صباح اليوم؛ الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو، في جناح الإمارات بإكسبو 2020 دبي.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في ضوء توافق الرؤى حول متطلبات المرحلة المقبلة، والرغبة في اكتشاف مزيد من الفرص بين الطرفين، وعلى مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والثقافية بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

وأعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء عن ترحيبه بالأمير ألبرت الثاني والوفد المرافق له، معرباً عن خالص أمنياته لإمارة موناكو، بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تكون هذه الزيارة مقدمة لمرحلة جديدة من التعاون البنّاء بين البلدين في شتى القطاعات المستقبلية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد الأمير ألبرت الثاني، تقدير بلاده الكامل لنهضة التطوير الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، والنموذج الملهم الذي تتبعه في ترسيخ أسس التنمية المستدامة مع التركيز على قطاعات حيوية تمثل ركائز لصنع المستقبل، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثنائية التي يوفرها إكسبو 2020 دبي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية وتعزيز الاستدامة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر رخاء لجميع شعوب العالم.



اتفاقية تعاون



وقد شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأمير موناكو توقيع اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة موناكو، في مجال تجنب الازدواج الضريبي، وقعها من الجانب الإماراتي معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومن جانب إمارة موناكو السيد وزير مالية موناكو.



زيارة جناح موناكو



إلى ذلك، قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتفقد جناح موناكو مطلعاً على مكونات الجناح الذي جاء تصميمه من "صخرة موناكو" ليجسد التنوّع الكبير الذي تتسم به الإمارة بمشاريعها ومقدراتها.



كما تعرف سموه على الأوجه المتعددة التي تتميز بها إمارة موناكو من خصائص ومهن وأنشطة متنوعة، والتي تسعى من خلاله التعريف بمجتمعها وملامح من هويتها الوطنية والثقافية والبيئية، إضافة إلى خبرتها الواسعة في مجال التعليم، والبناء، والعلوم، وتوليد الطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية.



وحضر اللقاء والجولة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، والمديرة العامة لإكسبو 2020 دبي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة.

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