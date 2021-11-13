سالم بن ركاض العامري يكرم أمهات أبطال التطوع

المصدر: دبي - جميلة إسماعيل

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برعاية وحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري الرئيس الفخري لفريق شكراً لعطائك التطوعي، نظم الفريق بالتعاون مع فريق غاية التطوعي المبادرة التحفيزية لتكريم 200 أُم من أمهات أبطال التطوع في مسرح مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وبإشراف المستشارة كوثر محمد الرحالي نائب رئيس فريق شكراً لعطائك التطوعي.

وثمن الدكتور سالم بن ركاض العامري الدور الوطني المسؤول لأمهات المتطوعين، وغرس القيم الوطنية والإنسانية في نفوس الأبناء، وحثهم على المشاركة الإيجابية في كل ما يعزز استدامة مسيرة البناء والتطور والنهضة. وقال : "إن جهودهن مقدرة ومؤثرة في إعداد أجيال تحمل ثقافة العمل التطوعي لخدمة الوطن والمجتمع". مشددا على أن التطوع يعد من الأمور التي تعبر عن تميز المجتمع وسلامته وبنائه على أسس صحيحة، وهو أمر استثنائي بأن تحرص كل أُم على تشجيع أبناءها للانخراط في العمل التطوعي بدافع تحمل مسؤولية معينة وتقديم خدمة إنسانية للمجتمع.

وأوضح سيف الرحمن أمير رئيس فريق شكراً لعطائك التطوعي بأن ثقافة العمل التطوعي أصبحت نهجاً مشرفاً لأفراد المجتمع تتويجاً للجهود التي بذلت من الأمهات في غرس ثقافة التطوع في نفوس الأبناء.

وأضاف : "إن المبادرة تعكس التقدير والاهتمام ورد الجميل للأمهات على دورهن الوطني والمجتعمي الذي كان له الأثر الكبير في نجاح المبادرات التطوعية والمجتمعية خلال السنوات الماضية".

وأشارت بدرية جمعة الحوسني رئيس فريق غاية التطوعي إلى أن المبادرة تمثل تقديراً لأمهات المتطوعين على الدور الإيجابي والمؤثر في تعزيز ثقافة التطوع واعتبارها هدفاً وطنياً يتخطى مجرد المشاركة في الفعاليات التطوعية انطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي يمثلها التطوع في نفوس أفراد المجتمع ودوره الحيوي في نجاح البرامج والفعاليات المجتمعية.

كما عبرت أسماء بنت مانع العتيبة العضو الفخري لفريق شكراً لعطائك عن تقديرها لجميع أمهات المتطوعين. وقالت : "إن الدور المؤثر الذي يضطلعن به لغرس هذه الثقافة في نفوس الأبناء له الكثير من الجوانب الإيجابية لأن التطوع في حد ذاته يعمق قدرة الإنسان على التواصل مع الآخرين والمساهمة في البرامج المجتمعية التي تخدم الوطن والمجتمع. حيث ينطلق المتطوعون من قاعدة قوية وثقافة راسخة بقيمة الدور الذي يقومون به".

ونوهت إلى أن مبادرة تكريم أمهات المتطوعين من شأنها أن تعكس صورة مهمة ومشرفة عن قيمة التفاعل في المجتمع مع المبادرات الإيجابية لتحقيق الغايات المرجوة خاصة أننا نستلهم القدوة والقيم الجميلة من القيادة الرشيدة التي غرست في نفوسنا المبادئ التي مهدت الطريق للتشارك في كل المعطيات التي تخدم مسيرة التنمية المستدامة.

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