عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية سلوفاكيا

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي إيفان كورتشوك وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا.

وتم خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا وسبل تعزيزها وتطوير مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما تم استعراض مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي إيفان كورتشوك مشيدا بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات وسلوفاكيا وتحظى بدعم واهتمام من قيادتي البلدين الصديقين.

وأشار سموه إلى الحرص على دفع آفاق التعاون المشترك مع سلوفاكيا في المجالات كافة وذلك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أشاد إيفان كورتشوك وزير خارجية سلوفاكيا بالعلاقات المتميزة مع دولة الإمارات مؤكدا تطلع بلاده إلى تعزيزها في المجالات كافة.

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