عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية موريتانيا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير خارجية موريتانيا.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي وزير الخارجية الموريتاني .. مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

من جانبه عبر معالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة متوجها بالتهنئة إلى دولة الإمارات بمناسبة اختيارها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" عام 2023.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز