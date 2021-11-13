عبدالله بن زايد يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتم خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك وجهود تعزيزها وتنميتها بما يلبي تطلعات قادة دول المجلس ويعود بالخير والرخاء على شعوبها.

كما تناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف مشيدا بالجهود التي يبذلها معاليه لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

من جانبه توجه معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بالتهنئة إلى سموه بمناسبة اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" عام 2023.

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