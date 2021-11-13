صحة دبي تقرر تطبيق آلية الرقابة والتفتيش الذاتي على المنشآت الطبية المرخصة بدبي

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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قررت هيئة الصحة في دبي، تطبيق آلية الرقابة والتفتيش الذاتي، التي تتضمن مشاركة جميع المنشآت الصحية المرخصة الواقعة ضمن نطاق اختصاص وصلاحيات الهيئة، وذلك بهدف تعزيز روح المسؤولية والرقابة الذاتية لدى المنشآت.

وحددت الهيئة 3 أمور يتوجب على جميع المنشآت الصحية الالتزام بها، أولها استخدام قوائم التحقيق الذاتية لكل منشأة صحية، حسب التصنيف الممنوح لها، وثانيها، تعبئة هذه القوائم الذاتية من قبل الكادر الوظيفي الداخلي المعني بعملية الرقابة والتفتيش الذاتي في كل منشأة صحية وارسالها بالبريد الالكتروني.

واكد الهيئة على أهمية التزام المنشاة الصحية باستمرار عملية التفتيش الذاتي من قبل المنشأة بشكل دائم ودوري وإعادة تعبئة قوائم التحقق كل 3 أشهر.

ولفتت الى ان فريق التفتيش التابع للهيئة سيقوم بالاطلاع على القوائم الذاتية والتحقق من مضمونها قبل الزيارة الميدانية للمنشأة الصحية، مشيرة الى ان هذه الإجراءات بغرض وضع نظام قائم على الفاعلية والكفاءة والشفافية في عملية التدقيق على المنشآت الصحية وجهوزيتها قبل كل زيارة تفتيشية من قبل فرق العمل المختصة.

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