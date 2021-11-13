طرق دبي تدشن التشغيل التجريبي لحافلتين كهربائيتين مزودتين بتقنيات الشحن السريع على الطرق

المصدر: البيان

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دشنت هيئة الطرق والمواصلات التشغيل التجريبي لحافلتين كهربائيتين من نوع (فولفو 7900)، تعملان بالطاقة الكهربائية، على مسار محدد، يبدأ من لامير – جنوب مروراً بشارع الملك سلمان بن عبد العزيز وصولاً إلى محطة ترام دبي في منطقة الصفوح، ذهاباً وإياباً، وذلك بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة فولفو للحافلات، وشركة مراس العقارية، وشركة (إيه بي بي) الرائدة في مجال شحن المركبات الكهربائية، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لتوفير وسائل نقل جماعي مستدامة وصديقة للبيئة.

وزودت الحافلتان بتقنيات الشحن السريع على الطريق (Opportunity Charging)، التي تطبق وتُجرب لأول مره في دبي، حيث يجري شحن الحافلتين بواسطة شاحن كهربائي قائم من شركة (ايه بي بي)، في موقع لامير – جنوب، كما تم إنشاء شاحن كهربائي ليلي في محطة القوز لإيواء الحافلات، لدعم عمليات الشحن الليلية خلال فترة وقوف الحافلتين في المحطة، حيث يمكن شحن الحافلتين بطريقتين، الأولى تُعرف باسم "البانتوجراف"، وهي عبارة عن ذراع قائمة في لامير، تصطف الحافلة أسفلها، والثانية عن طريق مداخل مختلفة بكابل التوصيل للتيار المتردد والمتصل (AC وDC)، كما زودت الحافلتان ببطاريات بتقنيات حديثة تمكنها من قطع مسافة 200 كيلومتر، عند الشحن الكامل، ويتوقف طول المسافة على عدة عوامل منها تضاريس الطريق، ودرجات الحرارة وتشغيل أجهزة التكييف، وتتألف الحافلة الواحدة من 38 مقعدا إضافة إلى 3 مقاعد قابلة للطي، ومكان مخصص لأصحاب الهمم، وشاشة عرض تفاعلية.

كفاءة الشغيل

وسيتم خلال فترة التشغيل التجريبي التي تستمر حتى شهر مارس 2022، قياس كفاءة تشغيل الحافلتين الكهربائيتين على الطريق، وتجربة شحن الحافلتين الكهربائيتين بواسطة الشاحن الكهربائي في لامير، والشاحن الليلي في محطة القوز لإيواء الحافلات، وتدريب سائقي الحافلات على قيادة الحافلة الكهربائية ونظام الحافلة، وتدريب المراقبين على نظام مراقبة الحافلة الكهربائية ووحدة الشحن الكهربائي، والعمل مع الشركاء في المشروع للتأكد من جاهزية الحافلتين ووحدات الشحن الكهربائية والموقف المخصص للحافلات الكهربائية.

وقال معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن المشروع الفريد من نوعه في تطبيق منظومة كاملة لشحن الحافلات الكهربائية عن طريق الشحن السريع على مسار التشغيل، يأتي تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، (الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة)، ويُعد إحدى مبادرات الهيئة لدعم وتحفيز استخدام المركبات الصديقة للبيئة ووسائل النقل المستدام، بالتوافق مع استراتيجية الطاقة والحد من الكربون التي تتبناها حكومة دبي الهادفة إلى جعل دبي مثالاً يحتذى به في كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن المشروع يعد نموذجاً فريداً للتكامل بين الهيئات الحكومية، والشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتكامل في المشروع أدوار هيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة فولفو للحافلات، ومراس العقارية، وشركة (إيه بي بي)، بهدف تشجيع التنقل المستدام في إمارة دبي، وتقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل والمواصلات.

وأضاف: نجاح إدخال وتشغيل الحافلات والمركبات الكهربائية ضمن أسطول النقل الجماعي التابع للهيئة، يرتكز إلى حد كبير على تقنية الشحن وتوفرها واعتماديتها، حيث تتيح تشغيلاً متواصلاً للحافلات على مدار الساعة دون الحاجة للتوقف أو الرجوع لمحطات الإيواء للتزود بالطاقة.

وأكد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات تولي محور الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة اهتماماً كبيراً، حيث تعد "السلامة والاستدامة البيئية" إحدى الغايات الاستراتيجية للهيئة، وتحرص على مواكبة أحدث التطورات وما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال صناعة الحافلات والبطاريات الكهربائية وأنظمة الشحن المختلفة، لاستخدام الحافلات الكهربائية ضمن أسطولها في المرحلة المقبلة وتأمين وسائل نقل جماعي آمنة وسهلة ومستدامة، وتستلهم مبادئ عملها من رؤية: (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة)، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت عدداً من المشاريع والمبادرات لتعزيز النقل المستدام، منها إجراء تجارب حافلات المواصلات العامة الكهربائية، وتشغيل مركبات أجرة تعمل بوقود الهيدروجين أو الكهرباء.

تشجيع التنقل الأخضر

من جانبه، أشاد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بجهود هيئة الطرق والمواصلات في تعزيز استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، وأثنى على مشروع الهيئة لتشغيل الحافلتين الكهربائيتين باستخدام تقنيات مبتكرة للشحن السريع على مسار التشغيل.

وأضاف معالي سعيد الطاير: "تتعاون الدوائر والجهات الحكومية في دبي لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وتهدف مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030 إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وقد أسهمت حزمة المحفزات التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي وتشارك فيها هيئة كهرباء ومياه دبي في تشجيع التنقل الأخضر في دبي وزيادة عدد السيارات الكهربائية في دبي، ونأمل أن تسهم هذه المبادرة الجديدة من هيئة الطرق والمواصلات في زيادة عدد الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة وتشجيع المزيد من أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل العام والسيارات الكهربائية لا سيما مع انتشار محطات الشاحن الأخضر التي توفرها هيئة كهرباء ومياه دبي والتي يزيد عددها عن 300 محطة بطاقة استيعابية تزيد على 530 نقطة شحن في مختلف أنحاء دبي".

تعزيز تجربة التنقل

من جانبه أشاد السيد مانيش ساهي، نائب رئيس شركة فولفو للحافلات: بتجربة تشغيل الحافلتين الكهربائيتين التي تجمع بين كل من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الرائدة في المواصلات العامة في المنطقة، وشركة فولفو للحافلات، الرائدة في حلول التنقل الكهربائي على مستوى العالم، وشركة إيه بي بي، الرائدة في توفير البنية التحتية للشحن الكهربائي، وكذلك شريكنا المحلي الحصري لحافلات فولفو في دبي شركة الفطيم للآليات والماكينات (فامكو)، مشيراً إلى أن هذه التجربة ستفتح آفاق واسعه لتشغيل الحافلات الكهربائية في دبي، بما يمكّن من بناء محطات حافلات داخل المرافق في ظل ما تتميز به من انعدام الانبعاثات والضوضاء".

وأضاف: "ستعزز حافلات فولفو الكهربائية تجربة التنقل ليس فقط للركاب ولكن أيضاً للسائقين ومستخدمي الطريق الآخرين، ما يجعل المدن أكثر جاذبية لسكانها، وهذه التجربة تعد خطوة قوية إلى الأمام نحو تحقيق هدف دبي في أن تكون أسعد مدينة في العالم، ويسعدنا أن نكون شركاء هيئة الطرق والمواصلات في توفير وسائل مواصلات عامة مستدامة وصديقة للبيئة".

الشراكة بين القطاعين

بدوره قال فرانك مولون، رئيس قطاع التنقل الكهربائي في شركة إيه بي بي: "لقد شهدنا مثالًا رائعًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال مشروع الحافلات الكهربائية بهيئة الطرق والمواصلات، والذي جمع بين أصحاب الأطراف الرئيسيين في نطاق النقل والطاقة وصناعات المركبات.

وأضاف: مع وجود أكثر من 460,000 شاحن مثبت في أكثر من 88 دولة حول العالم من إيه بي بي، نعتز بشراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتعاون مع شركائنا العالميين مثل فولفو للحافلات وشركائنا المحليين مثل النابودة مينا موبيلتي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، في التشغيل التجريبي للحافلتين الكهربائيتين في مدينة دبي.

من جانبه أعرب السيد رامز حمدان المدير العام في شركة الفطيم للسيارات والآليات (فامكو)، عن سعادته بمشاركة (فامكو) في هذه المبادرة الإستراتيجية، وقال: "عملنا بشكل وثيق مع شركائنا في هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتزويدهم بأفضل الحلول لتحقيق رؤيتهم، ونسعى من هذه الشراكة بين الهيئة وشركة فولفو للحافلات لضمان تقديم فريقنا لأعلى مستويات الخدمة والصيانة والاستجابة والدعم لهيئة الطرق والمواصلات.

مبادرات واعدة

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، تمكنت من تحويل 50% من مجمل أسطول مركبات قطاع الأجرة في دبي، لمركبات هجينة صديقة للبيئة عام 2020، وتعتزم تحويل مجمل الأسطول إلى مركبات صديقة للبيئة (هجينة وكهربائية)، بحلول عام 2027، كما دشنت في ديسمبر 2019 التشغيل التجريبي لأول مركبة أجرة هيدروجينية في منطقة الشرق الأوسط، ضمن خدمة الليموزين في مطار دبي الدولي.

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