سيف بن زايد: أبناء وبنات الإمارات يواصلون النجاحات بفضل رؤية القيادة

المصدر: دبي- البيان

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أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن أبناء وبنات الإمارات يواصلون النجاحات بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت تمكينهم أولوية وطنية، مهنئاً الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة بفوزها بالإجماع بمنصب رئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات.



وقال سموه في تدوينة عبر«تويتر»: «في عام الخمسين يواصل أبناء وبنات الإمارات النجاحات بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت تمكينهم أولوية وطنية، مبروك للدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي فوزها بالإجماع بمنصب رئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات لتكون أول عربية تتقلد هذا المنصب».

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