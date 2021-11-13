ولي عهد رأس الخيمة: تعكس تقدير العالم لجهود الدولة في مواجهة تغير المناخ

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر «COP 28» عام 2023 في أبوظبي يعكس تقدير المجتمع الدولي للجهود التي تقوم بها الدولة في مواجهة تحديات التغير المناخي.

وقال سموه ــ في تصريح بهذه المناسبة ــ إن الإمارات أحرزت تقدماً كبيراً على صعيد نشر حلول الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم وحماية البيئة وتبني المبادرات المبتكرة لتحقيق التنويع الاقتصادي.. ومع استضافتها لهذا الحدث العالمي البارز تتطلع إلى تعزيز العمل الدولي الجماعي لمواجهة تداعيات التغير المناخي لضمان بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال المقبلة.

وأضاف سموه إن دولة الإمارات في ظل رؤية استشرافية من قيادتها الرشيدة تؤمن بأهمية الدفع نحو حلول فاعلة ومستدامة للتحديات المشتركة التي تواجه العالم وفي مقدمتها تغير المناخ وتتطلع من خلال استضافتها هذا المؤتمر العالمي البارز إلى إحراز تقدم لافت في الاستجابة العالمية لهذا التحدي.

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