عُمان والبحرين: تنظيم الإمارات «COP28» محل فخر ومكسب للمنطقة

المصدر: مسقط، المنامة - وكالات

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هنأت كل من سلطنة عُمان ومملكة البحرين، الإمارات بمناسبة فوزها باستضافة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» عام 2023.



وقال وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي: «خالص التهاني للأشقاء في دولة ⁧الإمارات⁩ العربية المتحدة الفوز باستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ⁦COP28⁩ في 2023». وأضاف البوسعيدي، في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لوزارة الخارجية على «تويتر»، إن فوز الإمارات «مكسب جديد وإبراز عالمي مهم لمنطقتنا».



بدورها، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن بالغ تهاني المملكة، ومباركتها الخالصة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة فوزها باستضافة هذا الحدث الدولي.



وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز الدولي المشرف محل فخر واعتزاز لمملكة البحرين، قيادة وشعباً، وللشعوب العربية كافة، ويدل على السمعة العالية والمكانة الرفيعة التي تتبوؤها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على المستوى الدولي، ويعكس ثقة الأمم المتحدة بخبرة وقدرة الإمارات على تنظيم واستضافة المؤتمرات الدولية المهمة بكل كفاءة وجدارة واقتدار، وما تحققه الإمارات الشقيقة دائماً من تميز ونجاح بارز في استضافة وتنظيم أهم المحافل العالمية.

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