شرطة أبوظبي: توفير خدمات ترخيص السائقين الجمعة والسبت في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت شرطة أبوظبي المتعاملين للاستفادة من خدمات ترخيص المركبات والسائقين واختبار القيادة يومي السبت والجمعة، تلبية لاحتياجاتهم، خصوصاً تلك الفئات التي لا يتسنى لها إنجاز معاملاتها خلال أيام الأسبوع، بسبب ظروف العمل أو الدراسة أو غيرها، فيما تتوفر جميع خدماتها المرورية المتعلقة بالمركبات والسائقين على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة أبوظبي طوال أيام الأسبوع.



وقال العقيد محمد البريك العامري، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية إن تفعيل العمل في العطلة الرسمية يهدف إلى إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات متميزة تنال رضاهم وثقتهم وفق أفضل معايير الجودة والتميز.





تفعيل





وذكر أنه وفقاً لخطة العمل سيتم التفعيل بالمراكز التالية في أبوظبي: مركز فحص وترخيص السائقين بالمصفح، والذي سيقدم خدمات فحص السائقين أيام السبت من الثامنة صباحاً إلى الثانية ظهراً، وفي مدينة العين بمبنى السلامة (أدنوك)، والذي سيقدم خدمات ترخيص السائقين وترخيص المركبات يومي الجمعة والسبت من الثانية ظهراً وحتى الثامنة مساءً، فيما يقدم مركز الخدمة وإسعاد المتعاملين بقسم ترخيص السائقين في مزيد خدمات فحص السائقين أيام السبت من الثامنة صباحاً ولغاية الثانية ظهراً، وفي مدينة الظفرة تقدم إدارة ترخيص السائقين والمركبات (مدينة زايد) خدمات ترخيص المركبات أيام الجمعة من الثانية ظهراً ولغاية الثامنة مساءً، وخدمات ترخيص المركبات وخدمات ترخيص السائقين وخدمات فحص السائقين أيام السبت من الثامنة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز