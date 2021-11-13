تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء

المصدر: متابعة - قسم المحليات

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات الدولة، أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ظهر أمس، صلاة الاستسقاء في مسجد الشيخ سعود بن راشد المعلا، وذلك اقتداءً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث.



كما أدى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وجموع المصلين صلاة الاستسقاء في مساجد ومصليات عجمان يوم أمس، قبل صلاة الجمعة، وابتهل المصلون بالدعاء والتضرع إلى الله أن ينزل الغيث على البلاد ويعم الخير على الجميع.



وشهد مسجد الشيخ حميد بن راشد في منطقة الراشدية حشوداً كبيرة من المصلين، سائلين المولى العزيز الجليل ليعم الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد.



وألقى إمام المسجد عبدالله سليمان الجيزاني خطبة أكد فيها أهمية الاستغفار وتقوى الله، مشيراً إلى أهمية التضرع إلى الله لينزل الغيث لضرورة المياه في حياة الناس.



وفي منطقة العين أدى الأهالي من المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية صلاة الاستسقاء قبل أذان صلاة الجمعة بعدة مساجد في المدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إلى إقامة «صلاة الاستسقاء» في جميع مساجد ومصليات الدولة تيمناً بسنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بإقامة «صلاة الاستسقاء»، طلباً لنزول الغيث.



وكانت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف اتخذت سابقاً كل الاستعدادات والتنسيقات مع الجهات المعنية المختصة لاتخاذ ما يلزم لأداء الصلاة في جوامع الدولة ومصليّاتها.

راشد النعيمي خلال أداء صلاة الاستسقاء







أثناء أداء الصلاة في عجمان

جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء بمسجد الشيخ زايد في عجمان | تصوير: أحمد عبيد

خلال أداء صلاة الاستسقاء في مسجد الشيخ خليفة بن زايد بمدينة العين



جموع المصلين في العين يؤدون صلاة الاستسقاء | تصوير: سيف الكعبي





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