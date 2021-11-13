«الطاقة والبنية التحتية» تبحث التعاون مع هيئة المسح الجيولوجي الفنلندية

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في مقر الوزارة بأبوظبي، وفداً من هيئة المسح الجيولوجي الفنلندية، وذلك لبحث التعاون المشترك في مجال المسح الجيولوجي والاستكشاف المعدني في الدولة.



ورحب أحمد الكعبي بالوفد الضيف، وأثنى على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل دعم القيادة الحكيمة للبلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تُعد امتداداً للشراكة التاريخية بين الإمارات وفنلندا في مختلف المجالات، والتي تشمل الشراكة الوثيقة في قطاع التعدين والجيولوجيا.



وتضمن اللقاء، تسليط الوفد الزائر الضوء على المشاريع ذات الصلة التي تقوم الهيئة بتنفيذها في عدد من الدول، إلى جانب استعراض أحمد الكعبي استراتيجية استشراف مستقبل الثروة المعدنية التي أصدرتها الوزارة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى المبادرات والمشاريع التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة.



حضر اللقاء خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية بالوزارة، وعدد من المسؤولين في الإدارة والمعنيين من الجانبين.

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