«نيابة عجمان الكلية» تكرم موظفاً من الشرطة لجهوده

المصدر: عجمان - البيان

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كرم عبدالله علي البلوشي رئيس نيابة بنيابة عجمان الكلية موظفاً من شرطة عجمان لدوره المتميز وإسهاماته في مجال الابتكار والاستدامة.



وسلم عبدالله البلوشي رئيس نيابة بنيابة عجمان الكلية المساعد الأول أحمد ناصر الكعبي من مرتب مركز شرطة المدينة الشامل شهادة تقدير وثناء، بحضور المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، وعلي مخلوف رئيس نيابة الأسرة والطفل في نيابة عجمان، وأثنى على جهوده المتميزة وتعاونه في تسهيل إجراءات العمل من خلال تسخير الابتكار لدعم الربط بين الشرطة والنيابة العامة، فكان متميزاً في سرعة تحويل البلاغات، داعماً بذلك التحول الذكي في تقديم الخدمات بتسهيل الإجراءات واختصار الوقت إضافة إلى إسهاماته في تعزيز الشراكة المستدامة بين الجهتين.



من جانبه عبر المساعد الأول أحمد ناصر الكعبي عن جزيل شكره وامتنانه لرئيس النيابة العامة على اللفتة الطيبة، مؤكداً أن ما يقوم به واجب وطني تجاه وطنه وقيادته.

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