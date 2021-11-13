مجلس شرطة دبي النسائي ينال جائزة أفضل مبادرة لتنمية وريادة النساء

المصدر: دبي - البيان

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حصدت القيادة العامة لشرطة دبي جائزة أفضل مبادرة لتنمية وريادة النساء ضمن جوائز بيئة العمل المستقبلية، وذلك عن جهود مجلس شرطة دبي النسائي.



تسلم الجائزة العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ونائبه العقيد راشد ناصر راشد، والعقيد أحمد محمد مرداس نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، والمقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب، والرائد خبير العنود السعدي، رئيس مجلس شرطة دبي النسائي، والملازم أول راشد حسين.



وأعربت الرائد العنود السعدي عن الفخر بحصول المجلس على جائزة أفضل مبادرة لتنمية وريادة النساء في شرطة دبي، الأمر الذي يعني نجاح منهجيتهم في العمل لتأهيل وتمكين النساء في مختلف التخصصات على مستوى القطاعات في الشرطة بتوجيهات ومتابعة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.





برامج





وأكدت استمرار المجلس في وضع برامج وإطلاق مبادرات تدعم المرأة الإماراتية وتعزز مكانتها محلياً وإقليمياً وعالمياً، والدفع بها لتحقق طموحاتها وتكون سنداً وشريكاً ومكملاً لدور الرجل.



ولفتت الرائد السعدي إلى أن جهود المجلس أثمرت العديد من الإنجازات على الشرطة، فقد برزت خلال الفترة الأخيرة عناصر نسائية رائدة في مجالات متخصصة كانت في السابق حكرا على الرجال، كانضمام النساء إلى فرق الخيالة، والجناح الجوي، والتخصصات العلمية والجنائية الدقيقة، والجانب التقني والأمني، ليحصد المجلس مؤخرا جائزة تحدي المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM عن فئة «التنوع والاندماج والمساواة بين الجنسين لعام 2021»، بفضل مبادرات المجلس التي ساهمت في تمكين وتعزيز دور المرأة الإماراتية واندماجها في العمل الشرطي.

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