«كهرباء دبي» تتيح خدمة «الأعمال الخاصة في حرم الطريق» إلكترونياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أتاحت هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة «الأعمال الخاصة في حرم الطريق» لمتعامليها من أصحاب الفلل والمزارع والأراضي والمحلات التجارية بما يمكّنهم من التقدم بطلب الموافقة على إجراء الأنشطة والأعمال المتنوعة خارج نطاق المنطقة المصرح لهم بها (السكنية / التجارية الخاصة) وذلك عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي.



وتتضمن الأعمال المشمولة في الخدمة أعمال التشجير وإعادة تخطيط قطعة الأرض وطلب إلغاء السكة وطلب المداخل والمخارج المؤقتة للمزارع بالإضافة إلى تركيب السقالات المؤقتة وأعمال الرصف الخارجية وغيرها.



وتوفر الهيئة جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي مما يضمن راحة المتعاملين ويتيح لهم إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان إضافة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.







خدمات ذكية





وتحرص الهيئة على إثراء تجربة المتعاملين من خلال خدمات ذكية توفر وقتهم وجهدهم بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية انسجاماً مع مبادرة «دبي الذكية» التي تهدف إلى أن تصبح دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.



وانتهت الهيئة من التكامل الرقمي مع أكثر من 30 جهة ووصل عدد المعاملات الذكية التي تم إنجازها منذ 2017 حتى نهاية سبتمبر 2021 قرابة 41 مليون معاملة.



وبلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 98.92% في الربع الثالث من عام 2021.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز