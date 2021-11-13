وزير الزراعة المصري يبحث التعاون مع وفد جائزة خليفة لنخيل التمر

المصدر: القاهرة - وام

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بحث محمد مرزوق القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، مع وفد جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، برئاسة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة، تعزيز أطر التعاون المهني المشترك بين الطرفين بما يعزز تنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع نخيل التمر في مصر.



ونقل الأمين العام للجائزة خلال اللقاء تحيات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة لوزير الزراعة المصري ووجه له الدعوة لحضور افتتاح المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر، وحفل تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الرابعة عشرة، 14 مارس 2022 بالإضافة لدعوته لحضور المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية ديسمبر المقبل.





ترتيبات



من جهة أخرى، بحث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مع الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة الترتيبات النهائية لتنظيم المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية نهاية ديسمبر المقبل في أسوان جنوب مصر.



وأكد محافظ أسوان ترحيبه بالجائزة وتنظيم المهرجان في دورته الخامسة، كونه سيفتح باباً للاستثمار الإقليمي والمحلي في مجال صناعات التمور بالمحافظة، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات والدعم من جانب المحافظة لإنجاح هذا المهرجان.



من جانبه أشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة إلى أن تنظيم المهرجان الدولي للتمور المصرية يأتي بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة لدعم وتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور المصرية وفي إطار العلاقة الوطيدة بين البلدين الشقيقين.



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