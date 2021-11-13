« أطباء بلا حدود » تحتفل بمرور 50 عاماً على تأسيس المنظمة

المصدر: دبي - وام

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نظم المكتب الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود في الإمارات احتفالاً بمناسبة ذكرى مرور خمسين عاماً على تأسيس منظمة أطباء بلا حدود، وذلك في مقر المكتب بالمدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي.



وتم خلال الحفل - الذي حضره ماريو ستيفان المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود في الإمارات وجوسيبي سابا المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية وعدد من الشركات والمعنيين - عرض فيلم وثائقي عن أنشطة المنظمة خلال السنوات الماضية.



وقال ماريو ستيفان: «50 عاماً من وجود منظمتنا هي لحظة للتوقف والتفكير ما يضمن بقاءنا على صلة بخدمة مرضانا اليوم وفي السنوات المقبلة».





تهنئة





من جانبه، هنأ جوسيبي سابا منظمة أطباء بلا حدود في الذكرى الخمسين لتأسيسها، والتي تتزامن مع الذكرى الخمسين لدولة الإمارات والاحتفالات باليوم الوطني.



وأضاف: «لطالما كانت منظمة أطباء بلا حدود جزءاً مهماً من المجتمع الإنساني في دبي لسنوات عدة».. مشيداً بجهود المنظمة في تقديم المساعدة الطبية والمساعدات الطارئة للمتضررين من النزاعات المسلحة والأوبئة والكوارث الطبيعية والمستبعدين من الرعاية الصحية على مر السنين ومنذ نشأتها قبل 50 عاماً.



وتأسست منظمة أطباء بلا حدود في العام 1971 في باريس على يد مجموعة من الصحافيين والأطباء، حيث توسعت لتضم أكثر من 65000 شخصٍ بين أطباء وممرضين وصحافيين ومتطوعين وغيرهم.

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