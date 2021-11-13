أحمد العبدالله: الإمارات اجتهدت ونافست وتصدرت

المصدر: دبي - البيان

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قال رجل الأعمال أحمد العبدالله: نبارك لدولة الإمارات فوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ COP28 في عام 2023 اختيار مستحق لوطننا التي اجتهدت ونافست وتصدرت مؤشرات دولية على صعيد حماية كوكب الأرض، موضحاً أن تنظيم وانعقاد المؤتمر بمشاركة قادة وزعماء العالم، بعد عامين من الآن، يترجم من جهة أخرى، التزام الإمارات بسياساتها التي ترتكز على مساندة المجتمع الدولي وزيادة التعاون الرامي الى تقويض تداعيات تغير المناخ وتحدياته.



وأوضح العبدالله أن الإمارات ماضية بقوة في العمل على حماية المناخ حيث باشرت مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»، وهي مبادرة عالمية كبرى تقودها الإمارات وأمريكا بمشاركة 30 دولة وتهدف المبادرة، التي تصل قيمة التزاماتها الأولية إلى 4 مليارات دولار، إلى تسريع العمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.



وتعهدت الإمارات باستثمار إضافي قيمته مليار دولار كجزء من هذه المبادرة التي تركز على تسريع ابتكار أنظمة زراعية وغذائية تدعم العمل المناخي، وتسعى المبادرة إلى تعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي وتوفير فرص عمل أكبر في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر اليوم أكثر من ملياري فرصة عمل ويوفر الغذاء لكافة سكان الكوكب.

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