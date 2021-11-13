«أدنوك »: دور مؤثر للدولة في إيجاد حلول للتحديات العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، يعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانة وقدرة الإمارات على القيام بدور فاعل ومؤثر في إيجاد حلول للتحديات العالمية، ومن ضمنها تغير المناخ.



وأشارت «أدنوك» إلى التزامها كشركة وطنية بالنهج الاستباقي لدولة الإمارات ومبادراتها الاستراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وستواصل العمل على الإيفاء بالتزامها طويل الأمد في مجال الاستدامة وخلق وتعزيز القيمة لدولة الإمارات بصفتها واحدة من منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون عالمياً.



وأكدت «أدنوك» أنها ستعمل من خلال خبراتها واستناداً إلى سجلها الحافل بالإنتاج المسؤول للطاقة منخفضة الكربون على تقديم كل سبل الدعم للمساهمة في ضمان نجاح مؤتمر «COP28» الذي يعتبر أكبر وأهم منصة عالمية تسعى لإيجاد حلول عملية وشراكات فاعلة تضمن التوازن بين مواصلة تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي المستدام وإحراز تقدم جوهري في جهود العمل المناخي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز