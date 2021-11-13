عمار النعيمي: استضافة «كوب 28» لحظة تاريخية وعلامة مميزة في مسيرة الإمارات

المصدر: عجمان - وام

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أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة أهم وأكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة «كوب 28» في عام 2023 هو لحظة تاريخية وعلامة بارزة ومميزة في مسيرة دولتنا الغالية.



وقال سموه: إن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الإمارات الحافل بالإنجازات التاريخية المشرفة ولم يأت من فراغ وإنما من قيادة رشيدة تملك رؤية واضحة للحاضر والمستقبل وتتطلع للشراكة والتعاون مع كل دول العالم لإيجاد حلول مستدامة للتحديات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض.



ورفع سموه بهذه المناسبة أطيب التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام دولة الامارات، مؤكداً أن دولة الإمارات ترسم مستقبلاً جديداً وواعداً للعالم تزامناً مع الخمسينية الجديدة من عمر دولتنا الفتية والتي ستكون مليئة بالإبداع والابتكار والإبهار ومصدر الفخر للعرب والعالم أجمع.







طموحات



وأشار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى أن استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ «كوب 28» في عام 2023 دليل على سمو الطموحات التي تسعى إليها الدولة بعد أن صارت قبلة للعديد من المناسبات العالمية الكبرى التي تعكس ثقة العالم بنا والصورة المشرقة لدولتنا والمكانة المتميزة التي وصلت لها مما عزز من دورها في ترسيخ قيم التضامن والشراكة والتعاون بين مختلف دول العالم.



ونوه سموه بأن ما حققته دولتنا من إنجازات كبيرة ونهضة شاملة خلال الـ 50 عاماً الماضية هو جزء من منظومة النجاح وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مؤسس دولتنا وباني اتحادها ورافع علمها والرمز الشامخ الخالد في قلوب الناس وذاكرة الوطن، وبقيادتنا الرشيدة التي ظلت هي المثل الأعلى لنا في الإخلاص في العمل والوفاء للوطن.



وأضاف سموه أننا نتطلع جميعاً لإنجاح هذا المؤتمر العالمي بما يعكس مكانة الدولة وسمعتها في استضافة الأحداث العالمية ويضعها في مصاف دول العالم المشهود لها بالتميز والإجادة والإنجاز.



وجدد سمو ولي عهد عجمان في ختام تصريحه بالعزم على المضي قدماً في مسيرة بناء وطن شامخ والوصول بدولتنا إلى المركز الأول في كل المجالات من أجل رفعة الإمارات وإعلاء رايتها بين الأمم.

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