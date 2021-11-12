«دار البر»: فوز الإمارات باستضافة "COP28" مؤشر على ثقة العالم بتقدم الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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هنأت جمعية دار البر قيادة الإمارات بفوز الدولة باستضافة مؤتمر المناخ "COP28" خلال العام 2023، مؤكدة أن الإنجاز الجديد مؤشر واضح على ثقة العالم بدولة الإمارات، وتقدير المجتمع الدولي لمكانتها، ومستوى التقدم والتطور والحداثة في مؤسساتها ومرافقها وخدماتها العامة والبنية التحتية في ربوعها، وإنجازاتها العديدة لمناصرة قضايا المناخ لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال المهندس خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة جمعية دار البر: إن قيادتنا الرشيدة نجحت في قيادة الإمارات صوب العالمية، والريادة دوليا، والمراكز الأولى بين الأمم، حتى باتت نموذجا عربيا عالميا في التميز والتنمية والاستدامة.

بدوره، أشار الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، إلى أن القيادة الحكيمة للدولة تواصل دون توقف تجسيد طموحات وتطلعات شعبها، لتبرز الإمارات كتجربة حضارية عربية فريدة من نوعها في عالمنا المعاصر، لافتا إلى أن مؤسسات العمل الخيري والإنساني الإماراتي في قلب تلك الإنجازات الحضارية والمكتسبات التنموية.

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