طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئيا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر ليلاً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

والبحر في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً آخر الليل وصباح الأحد، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:01 والمد الثاني عند الساعة 18:22 والجزر الأول عند الساعة 15:17 والجزر الثاني عند الساعة 03:14 .

أما بحر عمان فيكون خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:52 والمد الثاني عند الساعة 06:09 والجزر الأول عند الساعة 11:58 والجزر الثاني عند الساعة 23:28 .

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 22 75 25

دبي 31 21 75 25

الشارقة 32 18 80 25

عجمان 31 20 80 20

أم القيوين 32 19 75 25

رأس الخيمة 31 18 80 30

الفجيرة 31 22 70 25

العين 32 18 75 30

ليوا 31 19 85 25

الرويس 30 20 80 25

السلع 30 21 85 25

دلما 32 24 75 30

طنب الكبرى 32 26 75 25

طنب الصغرى 32 26 75 25

أبو موسى 33 26 70 30



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز