رئيس البرلمان العربي: الإمارات ساهمت وبشكل حثيث في الحفاظ على البيئة وحمايتها

المصدر: وام

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هنأ معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بمناسبة إختيارها لإستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ " COP28 " لعام 2023، الذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي.

وقال رئيس البرلمان العربي - في بيان له اليوم - إن اختيار دولة الإمارات وحصولها على تأييد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لاستضافة دورة عام 2023 يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على تنظيم واستضافة هذا الحدث العالمي الذي يعقد بمشاركة قادة وزعماء العالم، فضلا عن كونه يؤكد التزام الدولة بدعم جهود المجتمع الدولي والتعاون الهادف للحد من تداعيات تغير المناخ والتحديات التي يتسبب بها.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن دولة الإمارات ساهمت وبشكل حثيث في الحفاظ على البيئة وحمايتها، ودعمت بشكل كبير إجراءات المجتمع الدولي للوصول إلى الحياد المناخي 2050.

ورفع رئيس البرلمان العربي أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، خاصة أن هذا الاختيار يتزامن مع استعداداتها للاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة، معربا عن أمنياته بتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.

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