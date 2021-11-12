مساجد الإمارات تؤدي صلاة الاستسقاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أقيمت صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات الدولة، حيث تم تحديدها قبل أذان صلاة الجمعة، بعشر دقائق، وذلك تيمنا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث، وسيتم نقلها من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي في الموعد المحدد لها.
#صلاة_الاستسقاء من جامع الشيخ زايد الكبير في #أبوظبي #الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/i3D0QNpKX0— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 12, 2021
#صلاة_الاستسقاء من مسجد الشيخ خليفة بن زايد في مدينة #العين #الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/INIFo5G0bS— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 12, 2021
#صلاة_الاستسقاء من مسجد الشيخ زايد بإمارة #عجمان #الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ZDLQDZwpxF— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 12, 2021
#صلاة_الاستسقاء من مسجد الشهداء بإمارة #الفجيرة - الجمعة 12 نوفمبر 2021 #الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LLspPYiIXw— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 12, 2021