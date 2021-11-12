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إكسبو 2020 دبي اليوم

مساجد الإمارات تؤدي صلاة الاستسقاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة

المصدر:
  • البيان
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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أقيمت صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات الدولة، حيث تم تحديدها قبل أذان صلاة الجمعة، بعشر دقائق، وذلك تيمنا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث، وسيتم نقلها من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي في الموعد المحدد لها.

 

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