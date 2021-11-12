إقامة صلاة الاستسقاء في جميع المساجد والمصليات بعد قليل

المصدر: دبي ـ البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقام بعد قليل صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات الدولة، حيث تم تحديدها قبل أذان صلاة الجمعة، بعشر دقائق، وذلك تيمنا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث، وسيتم نقلها من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي في الموعد المحدد لها.

وكانت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أوضحت أن توقيت صلاة الاستسقاء في أبوظبي ستكون في تمام الساعة 12:00 ظهراً، وفي دبي الساعة 11:56 والشارقة 11:55 وعجمان وأم القيوين 11:54، ورأس الخيمة 11:53، والفجيرة وخورفكان 11:51 وفي مدينة العين 11:54 وفي منطقة الظفرة 12:02 ظهراً.

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