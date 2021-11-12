دليلك لمعرض دبي للطيران

المصدر: البيان

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تقدم براند دبي الذراع الابداعي للمكتب الاعلامي لحكومة دبي دليلاً لمعرض دبي للطيران 2021 الذي ستنطلق فعالياته من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 1200 جهة عارضة من 148 دولة حول العالم، ويشكل العارضون الجدد نحو 371 شركة من الإجمالي، فيما سيشهد مشاركة نحو 160 طائرة، وتشارك 20 دولة في المعرض من خلال أجنحة خاصة، ويشارك ممثلون من 13 دولة جديدة وهي الأرجنتين، فنلندا، سنغافورة، بلغاريا، كينيا، إسبانيا، الكاميرون، كوريا الجنوبية، تايلاند، التشيك، إسرائيل، إستونيا، عمان.

ويقام المعرض تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ضمن دبي ورلد سنترال في موقع معرض دبي للطيران ويحظى المعرض، الذي يعد واحداً من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الطيران حول العالم، بدعم من هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة مطارات دبي ووزارة الدفاع الإماراتية ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وتنظّمه شركة تارسوس الشرق الأوسط.

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