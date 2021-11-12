شما بنت سلطان بن خليفة توقع 5 اتفاقيات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية»، خمس اتفاقيات شراكة للاستدامة في مؤتمر «COP26» في غلاسكو.

وتأتي هذه الاتفاقيات العالمية بهدف تعزيز مكانة أبوظبي في قطاع تقنيات الاستدامة ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتشمل قائمة الشركاء الجدد لمؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية»، كلاً من شركة «AFC للطاقة»، وشركة «نيو أجرارين»، وشركة «المياه بالطاقة الشمسية»، وبنك أبوظبي الأول «FAB».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز